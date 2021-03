All New Yorkers 30+ Eligible for COVID-19 Vaccine Beginning March 30th; 16+ Eligible Starting April 6th

Westchester County Board Legislator José Alvarado (LD-17).

en Español

YONKERS, NY — March 30, 2021 — Beginning Tuesday, March 30th at 8 a.m., all New Yorkers 30 years of age and older will be eligible to receive the COVID-19 vaccine, Governor Andrew Cuomo announced Monday. Beginning April 6, all New Yorkers 16 years of age and older will be eligible to receive the vaccine.

Vaccines are available at pharmacies, hospitals, local health departments and Federally Qualified Health Centers statewide, but you must make an appointment to receive a vaccine. Please contact your provider of choice to schedule your vaccine appointment. Appointments are not transferrable.

You may also use the New York State “Am I Eligible” website — https://am-i-eligible. covid19vaccine.health.ny.gov/ — for scheduling an appointment at a New York State-run site only, or call 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).

In addition to State-run vaccination sites, you could also go to https://vaccinefinder.org/to find information on vaccine appointments near you.

Remember: The Pfizer and Moderna vaccines require two doses for effectiveness. For these vaccines, second-dose appointment will be scheduled automatically at the time you receive your first vaccine dose. The Johnson & Johnson vaccine requires only one dose.

en Español

A partir del martes 30 de marzo a las 8 a.m., todos los neoyorquinos de 30 años o más serán elegibles para recibir la vacuna COVID-19, anunció el lunes el gobernador Andrew Cuomo. A partir del 6 de abril, todos los neoyorquinos de 16 años o más serán elegibles para recibir la vacuna.

Las vacunas están disponibles en farmacias, hospitales, departamentos de salud locales y centros de salud calificados a nivel federal en todo el estado, pero debe de hacer una cita para recibir una vacuna. Comuníquese con su proveedor de salud para hacer su cita de vacunación. Las citas no son transferibles.

También puede utilizar el sitio web “Soy elegible” del estado de Nueva York –https://am-i-eligible. covid19vaccine.health.ny.gov/ – para hacer una cita únicamente en un sitio administrado por el estado de Nueva York, o llame al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).

Además de los sitios de vacunación administrados por el estado, también puede ir ahttps://vaccinefinder.org/ para encontrar información sobre citas de vacunación cerca de usted.

Recuerde: las vacunas Pfizer y Moderna requieren dos dosis para que sean efectivas. Para estas vacunas, la cita para la segunda dosis se programará automáticamente en el momento en que reciba la primera dosis de la vacuna. La vacuna de Johnson & Johnson requiere solo una dosis.

# # #

SOURCE: Westchester County Board of Legislators