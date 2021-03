YONKERS, NY — March 10, 2021 — Although many municipalities remain closed or restrict Marriage Licenses to their residents, Yonkers City Clerk Vincent Spano is happy to announce that his office is open for in-person Marriage License appointments to all who qualify including but not limited to the residents of the City of New York.

Visit our website for a comprehensive list of documents required and additional information: Yonkers City Clerk Marriage Licenses: https://www.yonkersny.gov/government/departments/city-clerk/certificates-licenses-and-permits/marriage-licenses

All Marriage Licenses are issued by appointment only on Mondays through Fridays, from 9:00 am until 3:00 pm. Please call or email our office in order to schedule an appointment. Telephone: (914) 377-6020 or Direct eMail to: cityclerk@yonkersny.gov

# # #

La Oficina del Secretario de la Ciudad de Yonkers anuncia que las Licencias de Matrimonio ya están disponibles para todos.

Aunque muchos municipios permanecen cerrados o restringen las licencias de matrimonio a sus residentes, el secretario de la ciudad de Yonkers Vincent Spano se complace en anunciar que su oficina está abierta para citas de licencias de matrimonio en persona para todos los que califiquen, incluidos, entre otros, los residentes de la ciudad de New York.

Visite nuestro sitio del web para obtener una lista completa de los documentos necesarios e información adicional: Yonkers City Clerk Marriage Licenses https://www.yonkersny.gov/government/departments/city-clerk/certificates-licenses-and-permits/marriage-licenses

Todas las licencias de matrimonio se emiten a través de citas solo de lunes a viernes, de 9:00 am a 3:00 pm. Por favor llame al (914-377-6020) o envíe un correo electrónico a nuestra oficina para programar hacer cita.

Teléfono: (914) 377-6020

eMail: cityclerk@yonkersny.gov