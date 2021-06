Yonkers City Clerk’s Office Announces the Return of “Extended Hours” Appointments on Tuesdays in Order to Further Assist Residents with Their Requests

La Oficina del Secretario de la Ciudad de Yonkers anuncia el regreso de las citas de “Horario Extendido” los martes con el fin de ayudar a los residentes con sus solicitudes

YONKERS, NY — June 28, 2021 — We understand that during these stressful times, it is important that we are able to help our residents with their certificates and licensing. While many neighboring municipalities have closed their offices, the City Clerk’s Office of Yonkers has continued to make its services available to the public throughout the Covid-19 Pandemic. Now as Westchester County enters Phase 4, City Clerk Vincent Spano recognizes the need to offer additional hours of service to those who are returning to work or are otherwise unavailable during normal business hours. In times of great uncertainty, you can be certain that the city clerk and his staff will do everything possible to be available to the public. For this reason, our office with the support of the Mayor and the City Council, will offer “Extended Hours” appointments on Tuesdays, beginning this Tuesday, July 28th, 2020.

NEW: Yonkers City Clerk’s Regular Hours of Operation by Appointment Only

Open: Monday, Wednesday, Thursday & Friday 9:00 am to 4:00 pm

Open: Tuesday 9:00 am to 7:00 pm

Marriage Licenses: Monday, Wednesday, Thursday & Friday 9:00 am to 3:30 pm

Marriage Licenses: Tuesday 9:00 am to 6:30 pm

NOTE: we are PROVIDING IN OFFICE COUNTER SERVICE to the public by appointment only. Please call (914) 377-6020 or direct email to cityclerk@yonkersny.gov to request an appointment or for any additional information.

# # #

La Oficina del Secretario de la Ciudad de Yonkers anuncia el regreso de las citas de “Horario Extendido” los martes con el fin de ayudar a los residentes con sus solicitudes

Entendemos que durante estos tiempos preocupantes, es importante que podamos ayudar a nuestros residentes con sus certificados y licencias. Mientras que muchos municipios han cerrado sus oficinas, la Oficina del Secretario de la Ciudad de Yonkers ha continuado poniendo sus servicios a la disposición del público durante toda la pandemia de Covid-19. Ahora, cuando el condado de Westchester ingresa a la Fase 4, el Secretario Municipal Vincent Spano reconoce la necesidad de ofrecer horas de servicio adicionales a aquellos que regresan al trabajo o que no están disponibles durante el horario comercial usual. En tiempos de gran incertidumbre, puede estar seguro de que el secretario de la ciudad y su personal harán todo lo posible para estar disponibles para el público. Por esta razón, nuestra oficina con el apoyo del Alcalde y el Consejo de la Ciudad, ofrecerá citas de “Horario Extendido” los martes, a partir de este martes 28 de julio de 2020.

Nuevo horario de oficina del secretario municipal de Yonkers solo con cita previa

Abierto: lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Abierto: martes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Licencias de matrimonio: lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

Licencias de matrimonio: martes de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.

OJO: La oficina está abierta al público solo con cita previa. Llame al (914) 377-6020 o envíe un correo electrónico a cityclerk@yonkersny.gov para solicitar una cita o para obtener más información.

# # #

SOURCE: German Santana, Yonkers City Clerk Administrative Assistant.