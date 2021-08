Westchester County Health Department Issues Heat Advisory – El Departamento de Salud del Condado de Westchester Emite un Aviso de Calor

en Español

Westchester County Health Department Issues Heat Advisory

A heat wave is expected to hit Westchester County Tuesday through Friday, with temperatures ranging from the mid-90s to 105, and humidity making it feel even hotter than the thermometer reads. These heat wave conditions could last into Saturday. With such high temperatures expected, the Westchester County Health Department is issuing a heat advisory. As humidity and temperatures rise, residents should avoid strenuous activity, drink lots of water, avoid alcohol and caffeine and cool off to prevent heat-related illness.

Heat stroke is a serious and life-threatening condition that claims many lives nationwide each year. Symptoms include hot red, dry skin, shallow breathing, a rapid, weak pulse and confusion. Anyone suffering from heat stroke needs to receive emergency medical treatment immediately. Call 911 if you suspect heat stroke and immediately cool the overheated person while waiting for emergency help to arrive.

Never leave children, pets or people alone in a car. Temperatures can quickly rise to unsafe levels, so motorists should always look before they lock their vehicles.

Another concern during a heat wave is heat exhaustion. Seniors, young children, people who are overweight or who have high blood pressure, people who work outside or in other hot environments are most at risk. Frequent breaks and drinking lots of water can help prevent heat exhaustion. Signs include headache, nausea or vomiting, dizziness and exhaustion, as well as cool, moist, pale or flushed skin. Anyone suffering from heat exhaustion should move out of the sun and apply cool, wet cloths to their skin.

Those who plan to travel by car should prepare their vehicle before hitting the road. Always travel with a spare battery, and avoid leaving radios, phone chargers and other accessories running when the engine is not.

Check to make sure your air conditioning is properly functioning and coolant is at the proper level. If you plan to travel in less populated areas, bring water and an umbrella for shade if it becomes necessary to leave the car. Always keep air flowing throughout the vehicle, and try to park in the shade.

Residents who need a place to cool off can go to an indoor mall. Senior centers, libraries and community centers often serve as cooling centers, but call before you go.

Elevated heat and humidity can also lead to unhealthy levels of ozone, a gas produced by the action of sunlight on organic air contaminants from auto exhaust and other sources. The New York State Department of Environmental Conservation forecasts daily ozone conditions at (http://www.dec.ny.gov), or call the New York State Air Quality Hotline at 1-800-535-1345.

For tips to prevent heat-related illness and places to stay cool, residents can visit the Health Department website at www.westchestergov.com/health.

The County’s Department of Emergency Services is monitoring the weather forecast, tracking the opening of local Cooling Centers and is in contact with Con Edison and NYSEG concerning the potential for power outages.

If you lose power, call Con Edison or NYS Electric and Gas directly. The phone numbers are: Con Ed power outage or gas and electrical service problems: (800) 75-CONED; NYSEG electricity power outage: (800) 572-1131; NYSEG gas power outage: (800) 572-1121.

en Español

El Departamento de Salud del Condado de Westchester Emite un Aviso de Calor

Se espera que una ola de calor golpee al Condado de Westchester de martes a viernes, con temperaturas que oscilen entre mediados de los 90 y 105 grados, y la humedad lo hará sentir aún más caliente de lo que indica el termómetro. Estas condiciones de ola de calor podrían durar hasta el sábado. Con temperaturas tan altas que se esperan, el Departamento de Salud del Condado de Westchester está emitiendo un aviso de calor. A medida que aumentan la humedad y la temperatura, los residentes deben evitar actividades extenuantes, tomar mucha agua, evitar el alcohol y la cafeína, y refrescarse para prevenir enfermedades relacionadas con el calor.

El Golpe de Calor es una condición grave y potencialmente mortal que se cobra muchas vidas en todo el país cada año. Los síntomas incluyen piel seca y enrojecida, respiración superficial, pulso rápido y débil y confusión. Cualquier persona que sufra un golpe de calor debe recibir tratamiento médico de emergencia de inmediato. Llame al 911 si sospecha de un golpe de calor y enfríe inmediatamente a la persona sobrecalentada mientras espera que llegue la ayuda de emergencia.

Nunca deje a niños, mascotas o personas solas en un automóvil. Las temperaturas pueden subir rápidamente a niveles inseguros, por lo que los conductores siempre deben mirar antes de cerrar sus vehículos.

Otra preocupación durante una ola de calor es el agotamiento por calor. Las personas mayores, los niños pequeños, las personas con sobrepeso o que tienen presión arterial alta, las personas que trabajan al aire libre o en otros entornos calurosos tienen mayor riesgo. Los descansos frecuentes y beber mucha agua pueden ayudar a prevenir el agotamiento por calor. Los signos incluyen dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos y agotamiento, así como piel fría, húmeda, pálida o enrojecida. Cualquier persona que sufra de agotamiento por calor debe alejarse del sol y aplicarse paños frescos y húmedos en la piel.

Aquellos que planean viajar en automóvil deben preparar su vehículo antes de salir a la carretera. Siempre viaje con una batería de repuesto y evite dejar radios, cargadores de teléfonos y otros accesorios encendidos cuando el motor no lo esté.

Verifique que su aire acondicionado esté funcionando correctamente y que el refrigerante esté en el nivel adecuado. Si planea viajar en áreas menos pobladas, traiga agua y una sombrilla para sombra si es necesario dejar el automóvil. Mantenga siempre el flujo de aire por todo el vehículo e intente aparcar a la sombra.

Los residentes que necesiten un lugar para refrescarse pueden ir a un centro comercial cubierto. Los centros para personas mayores, las bibliotecas y los centros comunitarios a menudo sirven como centros de enfriamiento, pero llame antes de ir.

La calor y la humedad elevados también pueden provocar niveles nocivos de ozono, un gas producido por la acción de la luz solar sobre los contaminantes orgánicos del aire de los escapes de los automóviles y otras fuentes. El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York pronostica las condiciones diarias del ozono en (http://www.dec.ny.gov), o llame a la Línea Directa de Calidad del Aire del Estado de Nueva York al 1-800-535-1345.

Para obtener consejos para prevenir enfermedades relacionadas con la calor y lugares para mantenerse frescos, los residentes pueden visitar el sitio web del Departamento de Salud en www.westchestergov.com/health.

El Departamento de Servicios de Emergencia del Condado está monitoreando el pronóstico del tiempo, rastreando la apertura de los Centros de Refrigeración locales y está en contacto con Con Edison y NYSEG con respecto a la posibilidad de cortes de energía.

Si se queda sin electricidad, llame directamente a Con Edison o NYS Electric and Gas. Los números de teléfono son: Corte de energía de Con Ed o problemas con el servicio eléctrico y de gas: (800) 75-CONED; Corte de energía eléctrica de NYSEG: (800) 572-1131; Corte de energía de gas de NYSEG: (800) 572-1121.