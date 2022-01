New COVID-19 Vaccine Clinics Offered in White Plains and Yonkers – Se Ofrecen Nuevas Clínicas de Vacunas Contra el COVID-19 en Yonkers

En Espagnol

WHITE PLAINS, NY and YONKERS, NY — January 24, 2022 — Covid-19 Vaccine Clinics have been at the County Health Department in Yonkers to help reduce the spread of COVID-19. The County Health Department will offer free COVID-19 vaccines in Yonkers and White Plains, and COVID-19 PCR tests at the County Center through the end of February. First and second doses and booster shots are available at both locations.

Covid-19 Vaccines at Westchester County Health Department Clinic in Yonkers:

The County will offer COVID-19 vaccines on Mondays, beginning on Monday, Jan. 24, from 4 p.m. to 7 p.m., in the Yonkers Clinic at 20 South Broadway, 2nd Floor. Appointments are encouraged but walk-ins are welcome. (There is no clinic on Feb. 21.)

Schedule a Booster Vaccine (Ages 12 and over)

Schedule a First Dose Pfizer Vaccine (Ages 5 and over)

Schedule a Second Dose Pfizer Vaccine (Ages 5 and over)

Schedule a First Dose Moderna Vaccine (Ages 18 and over)

Schedule a Second Dose Moderna Vaccine (Ages 18 and over)

Schedule a Johnson & Johnson Vaccine (Ages 18 and over)

Covid-19 Vaccines at Westchester County Center in White Plains, afternoons by appointment only, Wednesdays through Fridays and on Saturday, Feb. 12, 10 a.m. to 2 p.m.

Schedule a Booster Vaccine (Ages 12 and over)

Schedule a First Dose Pfizer Vaccine (Ages 5 and over)

Schedule a Second Dose Pfizer Vaccine (Ages 5 and over)

Schedule a First Dose Moderna Vaccine (Ages 18 and over)

Schedule a Second Dose Moderna Vaccine (Ages 18 and over)

Schedule a Johnson & Johnson Vaccine (Ages 18 and over)

Covid-19 PCR Tests

COVID-19 tests will be available at the County Center through February. To schedule a test, go to www.westchestergov.com/health. Keep checking back, as new appointments will be added every three days, as follows:

Mondays and Tuesdays, 8 a.m. to 4 p.m.

Wednesdays, 8 a.m. to 12 p.m.

Thursdays, 8 a.m. to 2 p.m.

Fridays, 8 a.m. to 12 p.m.

These tests are for anyone with symptoms or who has been exposed to someone who tested positive for COVID-19; results will be ready within three days. Appointments are required, and you must create an account at app.clarifi-covid-19.com. Bring a driver’s license or other photo ID. For accurate results, do not brush your teeth or use mouth wash an hour before the test; do not smoke, vape, eat or drink, chew gum, mints or lozenges for 30 minutes prior.

Se Ofrecen Nuevas Clínicas de Vacunas Contra el COVID-19 en Yonkers

Las Clínicas de Vacunas COVID-19 han estado en el Departamento de Salud del Condado en Yonkers para ayudar a reducir la propagación de COVID-19. El Departamento de Salud del Condado ofrecerá vacunas COVID-19 gratuitas en Yonkers y White Plains, y pruebas PCR de COVID-19 en el County Center hasta fines de febrero. La primera y la segunda dosis y las vacunas de refuerzo están disponibles en ambos lugares.

Vacunas COVID-19 en la Clínica del Departamento de Salud del Condado de Westchester en Yonkers:

El Condado ofrecerá vacunas contra el COVID-19 los lunes, a partir del lunes, 24 de enero, de 4 p.m. a 7 p.m., en la Clínica Yonkers en 20 South Broadway, 2º piso. Se recomienda hacer citas, pero se aceptan visitas sin cita previa. (No hay clínica el 21 de febrero).

Haga una Cita de la Vacuna de Refuerzo (Mayores de 12 años)

Haga una Cita de la Vacuna de Pfizer de Primera Dosis (Mayores de 5 años)

Haga una Cita de Segunda Dosis de la Vacuna Pfizer (Mayores de 5 años)

Haga una Cita de Primera Dosis de la Vacuna Moderna (Mayores de 18 años)

Haga una Cita de Segunda Dosis de la Vacuna Moderna (Mayores de 18 años)

Haga una Cita de la Vacuna de Johnson & Johnson (Mayores de 18 años)

Vacunas COVID-19 en el County Center en White Plains, tardes solo con cita previa, de miércoles a viernes y el sábado, 12 de febrero, de 10 a.m. a 2 p.m.

Pruebas PCR COVID-19

Las pruebas de COVID-19 estarán disponibles en el County Center hasta febrero. Para ser una cita de una prueba, vaya a www.westchestergov.com/health. Siga revisando, ya que se agregarán nuevas citas cada tres días, de la siguiente manera:

lunes y martes, de 8 a.m. a 4 p.m.

miércoles, de 8 a.m. a 12 p.m.

jueves, de 8 a.m. a 2 p.m.

viernes, de 8 a.m. a 12 p.m.

Estes pruebas son para cualquier persona con síntomas o que haya estado expuesta a alguien que dio positivo por COVID-19; los resultados estarán listos en tres días. Se requieren citas y debe crear una cuenta en app.clarifi-covid-19.com. Traiga una licencia de conducir o otra identificación con foto. Para obtener resultados precisos, no se cepille los dientes ni use enjuague de boca una hora antes de la prueba; no fume, vapee, coma o beba, mastique chicle, mentas o pastillas durante los 30 minutos anteriores.