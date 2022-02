The Westchester Tribune Edition

en Español

Registration to Open for Westchester County Parks Nature and Muscoot Camps

WESTCHESTER COUNTY,NY — February 14, 2022 — If the freezing temperatures have you thinking about summer plans, look no further than Westchester County Parks’ Nature and Muscoot Camps for children entering grades one through nine! Muscoot Young Farmers Camp registration opens Wednesday, Feb. 16 at noon and Nature Camp registration opens Wednesday, Feb. 23 at noon.

Campers can explore and discover the natural environment of Westchester County with fun, hands-on experiences at our nature centers and Muscoot Farm. Each camp will focus on different aspects of nature and teach youngsters about animals, insects, plants and more with a new theme each week. The program runs from Monday, June 27 through Friday, Aug. 19, 9 a.m. to 3 p.m. Fees are $350 per camper per week.

Camps will operate outdoors under applicable state guidelines in place at the time camp is in session.

Locations:

Cranberry Lake Preserve, North White Plains | (914) 428-1005

Edith G. Read Wildlife Sanctuary, Rye | (914) 967-8720

Lenoir Nature Preserve, Yonkers | (914) 968-5851

Marshlands Conservancy, Rye | (914) 835-4466

Trailside Nature Museum at Ward Pound Ridge Reservation, Cross River | (914) 864-7322

Muscoot Farm, Katonah | (914) 864-7282

​REGISTER HERE: https://parks. westchestergov.com/children- camps

en Español

Se Abre la Inscripción para los Campamentos de Naturaleza y Muscoot de los Parques del Condado de Westchester

Si las bajas temperaturas lo tienen pensando en planes para el verano, ¡no busque más allá de los Campamentos de Naturaleza y Muscoot de los Parques del Condado de Westchester para niños que ingresan a los grados uno a noveno! El registro para el campamento de jóvenes agricultores de Muscoot se abre el miércoles 16 de febrero al mediodía y el registro para el campamento de la naturaleza se abre el miércoles 23 de febrero al mediodía.

Los campistas pueden explorar y descubrir el entorno natural del Condado de Westchester con experiencias prácticas y divertidas en nuestros centros naturales y la Granja de Muscoot. Cada campamento se centrará en diferentes aspectos de la naturaleza y enseñará a los jóvenes sobre animales, insectos, plantas y más con un tema nuevo cada semana. El programa se desarrolla desde el lunes, 27 de junio hasta el viernes, 19 de agosto, de 9 a. m. a 3 p. m. Las tarifas son de $350 por campista por semana.

Los campamentos operarán al aire libre según las pautas estatales vigentes en el momento en que el campamento esté en sesión.

Ubicaciones:

Cranberry Lake Preserve, North White Plains | (914) 428-1005

Edith G. Read Wildlife Sanctuary, Rye | (914) 967-8720

Lenoir Nature Preserve, Yonkers | (914) 968-5851

Marshlands Conservancy, Rye | (914) 835-4466

Trailside Nature Museum at Ward Pound Ridge Reservation, Cross River | (914) 864-7322

Muscoot Farm, Katonah | (914) 864-7282

REGÍSTRESE AQUÍ: https://parks. westchestergov.com/children- camps

