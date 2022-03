Statement Regarding Violent Attack on Asian Woman in Yonkers, NY

en Español

YORKTOWN, NY — March 18, 2022 — Racist violence is an intolerable affront to our values as Americans and to our shared humanity.

While we abhor all violence, we know, as Attorney General Merrick Garland said recently, that hate crimes have a particularly corrosive effect because they not only inflict pain and suffering on individuals and their families but also terror and fear on entire communities.

The increase of violence against Asians in our communities is troubling. According to the Center for the Study of Hate and Extremism, anti-Asian hate crime increased nearly 340 percent in 2021 compared to 2020.

That’s why we are particularly disturbed by the vicious, unprovoked attack on one of our neighbors, a 67-year-old woman just entering a building in Yonkers, allegedly targeted because of her race. The video of the incident is horrific. We pray for her full and swift recovery. We salute the quick and decisive action of the Yonkers Police Department and Westchester County District Attorney in bringing charges in this case. We stand with the Asian community and offer our support in any way possible. And we say again — as we must always say as often as we need to — that hate has no home in Westchester County.

en Español

Aclaración Sobre Ataque Violento Majers Asiática en Yonkers, NY

La violencia racista es una afrenta intolerable a nuestros valores como estadounidenses y a nuestra humanidad compartida.

Si bien aborrecemos toda violencia, sabemos, como dijo recientemente el Fiscal General Merrick Garland, que los delitos de odio tienen un efecto particularmente corrosivo porque no solo infligen dolor y sufrimiento a las personas y sus familias, sino también terror y miedo a comunidades enteras.

El aumento de la violencia contra los asiáticos en nuestras comunidades es preocupante. Según el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo, los delitos de odio contra los asiáticos aumentaron casi un 340% en 2021 en comparación al 2020.

Es por eso que estamos particularmente preocupados por el ataque despiadado y no provocado contra una de nuestras vecinas, una mujer de 67 años que acababa de entrar a un edificio en Yonkers, presuntamente atacada por su raza. El video del incidente es horrible. Oramos por su completa y pronta recuperación. Saludamos la acción rápida y decisiva del Departamento de Policía de Yonkers y del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester al presentar cargos en este caso. Apoyamos a la comunidad asiática y ofrecemos nuestro apoyo de cualquier manera posible. Y volvemos a decir, como debemos decir siempre que sea necesario, que el odio no tiene hogar en el condado de Westchester.