Special Meeting Call for Tuesday, November 15, 2022 at 6pm

YONKERS, NY — November 14, 2022 — Please be advised that the City Council has called a Special Meeting for Tuesday, November 15, 2022 at 6pm.
Source: Nerissa D. Peña | Second Deputy City Clerk | City of Yonkers | City of Yonkers – City Hall | 40 So. Broadway, Rm 107 | Yonkers, NY 10701 | Office: (914)377-6020|Fax: (914)377-6029
11-15-2022 Special Meeting Call.pdf
AGENDA
CITY COUNCIL OF THE CITY OF YONKERS SPECIAL MEETING CALL TUESDAY, NOVEMBER 15,2022
TIME: 6:00PM
PRESENT: PRESIDENT OF THE COUNCIL LAKISHA COLLINS-BELLAMY
DISTRICT
3 MAJORITY LEADER TASHA DIAZ
4 MAJORITY WHIP JOHN RUBBO
5 MINORITY MICHAEL BREEN
COUNCIL MEMBERS: DISTRICT:
1 SHANAE WILLIAMS
2 CORAZON PINEDA – ISAAC
6 ANTHONY MERANTE
WE, THE UNDERSIGNED MEMBERS OF THE CITY COUNCIL, PURSUANT TO RULE 1.3 OF THE CITY COUNCIL RULES, DO HEREBY CALL A SPECIAL MEETING OF THE CITY COUNCIL, TO BE HELD ON TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022 AT 6:00PM. FOR THE FOLLOWING PURPOSE:
TO DISCUSS AND TAKE ACTION ON:
1.
2.
SPECIAL ORDINANCE – DETERMINING THE TERMS, FORM AND DETAILS OF ISSUANCE OF $69,590,000 GENERAL OBLIGATION SERIAL BONDS-2022F AND $9,625,000 SCHOOL BONDS-2022G OF THE CITY, DIRECTING THEIR PRIVATE SALE, AND PROVIDING FOR THE RIGHTS OF THE HOLDERS OF SAID BONDS AND OTHER OBLIGATIONS OF THE CITY.
ALL OTHER BUSINESS PROPERLY COMING BEFORE THE CITY COUNCIL.
COUNCIL PRESIDENT COLLINS-BELLAMY
MAJORITY LEADER DIAZ
MAJORITY WHIP RUBBO
MINORITY LEADER BREEN
COUNCILMEMBER WILLIAMS
COUNCILMEMBER PINEDA-ISAAC
COUNCIL MEMBER MERANTE