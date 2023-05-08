City Council of the City of Yonkers Stated Meeting – Tuesday, May 9, 2023

YONKERS, WESTCHESTER COUNTY – May 4, 2023 —
Committee of the Whole 6:30 P.M.; Stated Meeting 7:00 P.M. to be held at Yonkers City Council Chambers
PRESIDENT OF THE COUNCIL LAKISHA COLLINS-BELLAMY
MAJORITY LEADER TASHA DIAZ – District 3
MAJORITY WHIP JOHN RUBBO – District 4
MINORITY LEADER MICHAEL B. BREEN – District 5
COUNCIL MEMBER SHANAE V. WILLIAMS – District 1
COUNCIL MEMBER CORAZON PINEDA-ISAAC – District 2
COUNCIL MEMBER ANTHONY MERANTE – District 6
Recitation of the Pledge of Allegiance to the Flag followed by a minute of silence to invoke God’s guidance and Blessing upon our deliberations.
Minutes of the stated meeting held on April 25, 2023 approved on motion of Majority Leader Diaz.
ITEM 1. GENERAL ORDINANCE – AMENDING ARTICLE IX OF CHAPTER 109 OF THE COY ENTITLES “STOPPING, STANDING AND PARKING” IN RELATION TO COMMERCIAL AND OTHER VEHICLE MOMENTARY PARKING – PAGE 8.
ITEM 2. GENERAL ORDINANCE – AMENDING CHAPTER 23 OF THE CODE OF THE COY ENTITLED “CABARETS, DANCE HALLS AND SIDEWALK CAFES”, Y CHANGING THE ANNUAL FEE, ALL REFERENCES TO THE DIRECTORS OF LICENSING SERVICES TOMTHE PLANNING COMMISSIONER AND CLARIFYING CERTAIN PROVISIONS. PAGES 9-17.
ITEM 3. GENERAL ORDINANCE – AMENDING CHAPTER 65 OF THE CODE OF THE COY ENTITLED “ANIMAL AND DOGS” RELATION TO THE REGISTRATION OF ANIMAL ABUSERS. PAGES 18-22.
ITEM 4. GENERAL ORDINANCE – AMENDING PART VII: NUISANCES, PUBLIC WELFARE AND CRIMINAL BY ADDING CHAPTER 88 OF THE CODE OF THE COY TO BE KNOWN AS “CATALYTIC CONVERTERS: RECORDKEEPING FOR PURCHASE SALE AND INSTALLATION; INDIVIDUALS IN POSSESSION”. PAGES 23-25
ITEM 5. SPECIAL ORDINACE – AUTHORIZING ACCEPTANCE OF STATE GRANT FUNDING FROM NYS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IN THE AMOUNT OF $900,000 AND AMENDING THE COY GRANT BUDGET FOR FY 2022/23. PAGES 26-27
ITEM 6. SPECIAL ORDINANCE – AUTHORIZING ACCEPTANCE OF NYS GRANT FUNDING FROM THE EMPIRE STATE DEVELOPMENT REGIONAL CAPITAL GRANT IN THE AMOUNT OF $1,200,0P0 AND AMENDING THE COY GRANT BUDGET FOR FY 2022/23. PAGES 28/29
ITEM 7. SPECIAL ORDINACE – AUTHORIZING ACCEPTANCE OF NYS FRANT FUNDING FROM THE ENVIRONMENTAL FACILITIES IN THE AMOUNT OF $1,000,0P0 AND AMENDING THE COY GRANT BUDGET FOR FY 2023/2024. PAGES 30/31
ITEM 8. RES – ADVICE AND CONSENT TO THE REAPPOINTMENT OF HECTOR LOPEZ TO THE ZONING BOARD OF APPEALS. PAGE 32
ITEM 9. RES – ADVICE AND CONSENT TO THE APPOINTMENT OF ROBERT VORHEIS TO THE LANDMARKS BOARD. PAGE 33
ITEM 10. RES – SETTLEMENT – CHANTAL DAWKINS VS. COY IN THE AMOUNT OF $45,000.00. PAGE 34
ITEM 11. RES – ISSUING A DETERMINATION OF SIGNIFICANCE PURSUANT TO THE NYS SEQRA RELATING TO AMENDING CHAPTER 43 OF THE CODE OF THE COY ENTITLED “ZONING” WITH REGARD TO OUTDOOR DINING. PAGE 35
ITEM 12. RES – ACCEPTING A GRANT FROM UNITED STATES JUSTICE DEPARTMENT TO PARTICIPATE IN THE 2022 EDWARD BYRNE MEMORIAL JUSTICE ASSISTANCE GRANT FY 2022 LOCAL SOLICITATION AND APPROVING AN IMA WITH WESTCHESTER COUNTY. PAGES 36/37
ITEM 13. RES – PROCLAIMING AND RECOGNIZING APRIL 2023 AS “ARAB AMERICAN HERITAGE MONTH” THROUGHOUT THE COY. PAGES 38/39
AGENDA
CITY COUNCIL OF THE CITY OF YONKERS
STATED MEETING
TUESDAY, APRIL 25, 2023
GENERAL ORDINANCE
1.